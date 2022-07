Divulgação/VaticanNews Papa exibe bandeira da Ucrânia

Nesta segunda-feira (4), autoridades ucranianas reiteraram o convite para que o papa Francisco visite o país e pediu que o pontífice siga orando pelo povo afetado pela guerra.

"É hora de aprofundar as conexões com aqueles que desejam a paz", disse o porta-voz da chancelaria do país, Oleg Nikolenko.

A declaração veio logo após a divulgação da entrevista do papa à agência Reuters, em que ele diz que pretende visitar Kiev e também Moscou.

Francisco não tem deixado de se posicionar sobre a guerra no Leste Europeu. Na última semana, ele chamou o conflito de guerra de agressão cruel e sem sentido.

Falando a líderes ortodoxos de Istambul, o pontífice acusou implicitamente a Rússia de protagonizar uma conquista armada baseada em expansionismo e imperialismo

