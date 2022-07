reprodução / Twitter Tiroteio na Dinamarca deixou mortos e feridos

Nesta segunda-feira (4), a polícia de Copenhagen, na Dinamarca, disse que trabalha com a premissa de que o atirador que atacou um shopping na capital nesse domingo (4) tinha agido sozinho. O ataque deixou três mortos e "vários feridos", segundo os policiais.

O principal suspeito é um jovem de 22 anos, preso em uma rodovia. Ele está sob custódia da polícia e vai ser interrogado nesta manhã em um Tribunal de Copenhagen.

“Nossa investigação preliminar continua a indicar que o autor agiu por conta própria. Estamos no processo de uma investigação massiva e muito extensa, que continuará durante toda a noite e nos próximos dias”, disse o inspetor-chefe da polícia Søren Thomassen.

O ataque com arma de fogo ocorreu no Field's Mall. Além das três pessoas que morreram, outras quatro estão internadas em estado grave, segundo as autoridades.

As vítimas são dois adolescentes de 17 anos, um menino e uma menina, e um homem na faixa dos 50 anos. O local é o maior centro comercial da Dinamarca, com mais de 140 lojas e restaurantes.

O ataque a tiros se deu horas antes do cantor inglês Harry Styles fazer um show com ingressos esgotados na Royal Arena — que fica a uma curta distância do shopping.

A prefeita Sophie Andersen publicou em sua conta no Twitter que o incidente é “muito grave”.

— Com informações de Ansa

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.