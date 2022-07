Reprodução/Montagem iG - 17/03/2022 Joe Biden e Vladimir Putin

O presidente russo, Vladimir Putin, não vai enviar felicitações ao mandatário norte-americano, Joe Biden, pelo Dia da Independência dos Estados Unidos, celebrado nesta segunda-feira (4). De acordo com o Kremlin, os motivos da decisão tomada por Putin estão relacionados às ações “hostis” de Washington em relação a Moscou.

“[Enviar] Parabéns este ano dificilmente pode ser considerado apropriado”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em teleconferência com jornalistas, citado pela agência Reuters. “E as políticas hostis dos Estados Unidos são a razão.”

O Dia da Independência é um dos feriados mais festejados dos Estados Unidos. O 4 de julho marca a data de assinatura da Declaração de Independência, em 1776, em que as 13 colônias se separaram formalmente do Império Britânico.

Desde a invasão na Ucrânia, em 24 de fevereiro, a relação da Rússia com os EUA vem se deteriorando. Assim como vários países do ocidente, a terra de Biden também impôs uma série de sanções à Rússia e tem enviado ajuda militar aos ucranianos.

Além disso, Biden já chamou Putin de “assassino” e disse que o presidente russo deveria ser julgado por crimes de guerra. Em 21 de maio, a Rússia proibiu a entrada de 963 norte-americanos no país. O Ministério das Relações Exteriores russo divulgou uma lista (em russo) com os nomes das pessoas banidas. Biden e a vice-presidente, Kamala Harris, estão entre os vetados.

Segundo o governo russo, a medida é uma “resposta às sanções” que os EUA impuseram ao país depois da invasão à Ucrânia.

