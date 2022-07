Reprodução O brasileiro Búrigo morreu num bombardeio na guerra da Ucrânica

A mãe do gaúcho Douglas Búrigo, de 40 anos, morto na guerra da Ucrânia , postou um texto no Facebook em que relata a dor da família. A professora Cleuza Marizah Rodrigues Búrigo conta como reagiram os parentes próximos após a família receber a notícia. Ex-militar do Exército, Búrigo foi morto na sexta-feira, durante um bombardeio nos arredores de Kharkiv.

"Meu filho amado Douglas Búrigo a dor é insuportável, rasga meu peito, sangra meu coração, dilacera minha alma por saber que não mais te verei, não ouvirei tua voz e que a hora da tua partida chegou. Passamos por tantos momentos difíceis, de muita dor e outros imensamente felizes que me acompanharão por toda minha vida. Perdão meu filho pelas vezes que com certeza falhei com você como mãe, pelas vezes que reclamei do cheiro de cigarro em casa, no carro, pelas bebedeiras enfim por muitas coisas. Hoje eu daria tudo para poder te ver, te tocar, te ouvir mais uma vez", diz um trecho da postagem.

Em seguida, Cleuza relata o desespero da família: "Teu pai está aqui sofrendo muito, chorando muito, tentando entender por que tu quis ir. Tua irmã Denise chora a todo instante e o Pedrinho pede para ela parar de chorar. A Deborah está em choque, quieta, não conversa, se fechou. Tua filha estava em desespero no telefone. Enfim filho estamos todos arrasados com a noticia da tua partida. E a dor aumenta mais pois não haverá nem uma última despedida. Eu te amo meu filho. Nós te amamos".

O pai de Búrigo, o veterinário Pedro Elson Vieira Búrigo, também falou sobre a perda em seu perfil: "Recebemos hoje (domingo) a notícia de que perdemos nosso filho na Ucrânia".

O perfil do ex-militar recebeu ainda várias mensagens de amigos lamentando sua morte. "Luto por um grande amigo! Meu coração chora de tristeza, quanta falta vais fazer, meu irmão. Maldita guerra", diz uma delas.

"Partiu para junto de Deus Pai... mais uma estrela que brilha no céu. Meu amigo Douglas Búrigo lutando para salvar o mundo. Um guerreiro que cumpriu sua missão. Agora descansa na paz do Senhor", escreveu outra amiga.

Conhecido como Dodo, Douglas passou quatro anos no Exército e era dono de uma borracharia em São José dos Ausentes. A filha dele, de 15 anos, mora em Uruguaiana com a mãe.

