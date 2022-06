Reprodução Migrantes sofrem violência em troca de comida na Líbia





Os migrantes detidos na Líbia enfrentam diversos abusos, e as mulheres são especialmente vulneráveis à violência sexual e geralmente são estupradas em troca de comida e água, denunciaram funcionários da ONU nesta quarta-feira.

A missão da ONU que investiga a situação na Líbia afirmou que os migrantes denunciam ter sofrido "violências sexuais por parte dos traficantes, muitas vezes com o objetivo de extorquir dinheiro de suas famílias".

"A missão tem motivos razoáveis para acreditar que foram cometidos crimes contra a humanidade contra os migrantes na Líbia", destacou a missão, reiterando denúncias anteriores desse grupo de investigação.

Milhares de migrantes são detidos em centros administrados pelo Departamento da Luta contra a Migração Ilegal, cujas instalações estão controladas por grupos armados não estatais ou são retidos pelos traficantes.

Os migrantes são detidos "arbitraria e sistematicamente" e são vítimas de "assassinatos, desaparecimentos forçados, tortura, escravidão, violência sexual", entre outros abusos.





O risco de sofrer violência sexual é tanto que "algumas mulheres e meninas colocam um implante anticoncepcional para evitar uma gravidez não desejada", afirmaram os autores do relatório.

Uma migrante que foi detida em Ajdabiya relatou que seus captores exigiram manter relações sexuais com ela em troca da água que precisava para seu filho de seis meses que estava doente.

Em outubro, a missão da ONU denunciou que o país sofreu crimes de guerra e contra a humanidade desde 2016.

* Com informações de agências internacionais

