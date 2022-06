Reprodução: Redes Sociais Greg Abott investiu bilhões para enviar a polícia estadual e a Guarda Nacional para a fronteira

O governador do Texas , Greg Abbott, que enfrenta a reeleição para um terceiro mandato em novembro, apresenta-se como o defensor do país contra os imigrantes. Em sua campanha, ele fez de sua postura agressiva contra a imigração não autorizada um tema central, apesar de suas políticas não terem conseguido conter a chegada de novas pessoas ao país.

Embora a imposição da lei de imigração caiba ao governo federal, Abbott investiu bilhões para enviar a polícia estadual e a Guarda Nacional para a fronteira, reaproveitou prisões estaduais para deter imigrantes acusados ​​de invasão de propriedade e montou postos de controle para fiscalizar caminhões vindos do México, interrompendo o comércio internacional.

Seu adversário democrata, Beto O'Rourke, criticou Abbott por encenar "acrobacias", sem conseguir obter qualquer progresso significativo que resolvesse a situação na fronteira em seus anos como governador.

Horas antes da descoberta das mortes dos imigrantes em um caminhão, ele se gabou no Twitter do número de estrangeiros detidos e acusados ​​criminalmente sob o que chamou de "Operação Estrela Solitária".



Apesar das prisões, mais imigrantes estão chegando à fronteira, conseguindo escapar da fiscalização e entrar no país ilegalmente. Em março, agentes federais registraram cerca de 129 mil travessias para o Texas, cerca de 11 mil a mais do que no mesmo período do ano passado, quando Abbott iniciou a operação.

Depois que surgiram as notícias das mortes, o governador jogou a culpa para as políticas do presidente americano, Joe Biden.

"Essas mortes recaem sobre Biden. Elas são resultado de suas políticas mortíferas de fronteira aberta", escreveu ele no Twitter. "Elas mostram as consequências mortais de sua recusa em fazer cumprir a lei."

A abordagem de Abbott para reforçar a fronteira de 2 mil quilômetros do Texas, construindo novos muros e ameaçando declarar uma "invasão" para invocar poderes de guerra, o ajudou a se defender de adversários mais à sua direita nas primárias republicanas e o tornou uma figura frequente na Fox News .

Em abril, ele começou a pagar ônibus para transportar imigrantes do Texas para a capital, Washington, os desembarcando nos degraus do Capitólio.

Autoridades federais esperam que o fim de uma ordem de emergência de saúde pública relacionada à pandemia, que justificou a expulsão rápida de muitos imigrantes, possa levar milhares de migrantes diariamente para a Fronteira Sul, onde já há uma onda de travessias ilegais.

A regra, chamada de Título 42, deveria ser revogada em maio, mas um juiz federal ordenou que ela permanecesse em vigor. O governo Biden disse que vai recorrer. A regra já foi usada mais de um milhão de vezes para tirar imigrantes dos EUA.

Os juízes também impediram Biden de cancelar uma política da era Trump que exige que muitos requerentes de asilo permaneçam no México enquanto seus casos de imigração são avaliados pelos tribunais dos EUA.

