Reprodução / CNN Brasil - 05.04.2022 Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia não deveria permanecer na ONU (Organização das Nações Unidas). A declaração do mandatário ucraniano aconteceu num discurso no Conselho de Segurança da ONU, na terça-feira (28).

Zelensky também falou sobre ataque em um shopping na cidade de Kremenchuk, que matou 10 civis e deixou 40 feridos, na segunda-feira (27).

“Exorto-vos a privar a delegação de um Estado terrorista dos seus poderes na Assembleia Geral da ONU, e isso é possível. É necessário. Isso mesmo! Isso é justo! A Rússia não tem o direito de permanecer no Conselho de Segurança” , disse Zelensky.

Em seu discurso, Zelensky listou os ataques que a Rússia realizou na última semana. Entre os principais, está o bombardeio a um prédio residencial em Kiev.

“Em particular, um deles – em um complexo residencial na capital do nosso estado, em Kiev. Três andares de uma casa comum foram destruídos. Outro foguete explodiu no pátio de um jardim de infância comum”, afirmou.

