Reprodução / Twitter - 30.03.2022 Cidade de Mariupol caiu nas mãos dos russos em 18 de maio

Mais de 100 corpos de civis foram encontrados sob os escombros de uma residência em Mariupol , cidade ucraniana controlada pelas tropas russas desde 18 de maio, informou o portal Ukrinform nesta segunda-feira (27).

A notícia foi repassada por Petro Andryushchenko, conselheiro do prefeito ucraniano da cidade, Vadym Boychenko. Apesar de ambos não estarem mais em Mariupol, eles continuam a ser informados sobre a situação por lideranças municipais e amigos que permanecem na localidade ocupada.

"Mariupol. Novas descobertas tristes. Durante uma inspeção de prédios no distrito de Livoberezhny, em uma residência destruída pela explosão de uma bomba, foram encontrados mais de 100 corpos. Os cadáveres estão ainda sob os escombros. Os ocupantes não têm a intenção de sepultá-los", escreveu Andryushchenko em uma mensagem postada via Telegram.

Ainda conforme o conselheiro, a residência ficava na esquina da Avenida Peremohy e o Boulevard Meotydy, área bastante movimentada.

Apesar de dizer que os russos não querem retirar os corpos do local, o representante afirmou que os ucranianos continuam a fazer esforços para exumar e enterrar as vítimas da guerra por toda a cidade, dando prioridade àqueles que faleceram em escolas infantis e áreas de recreação para crianças.

Mariupol é um dos símbolos mais dramáticos da guerra iniciada pela Rússia em 24 de fevereiro. Segundo dados das autoridades de Kiev, mais de 90% dos prédios - residenciais e comerciais - foram destruídos em bombardeios russos e o número de civis mortos pode passar de 20 mil.

Além disso, mesmo sob ocupação dos russos, os problemas de acesso à alimentos, água e remédios continuam e a cidade vive sob racionamento intenso.

