Reprodução/Ansa - 16.03.2022 Putin voltou a dizer que país está tendo 'sucesso' em 'operação' na Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fará sua primeira viagem ao exterior desde o início da guerra contra a Ucrânia, no final de fevereiro. O destino será o Tadjiquistão, uma ex-república soviética da Ásia Central, que será visitada nesta terça-feira.

"Está prevista para terça-feira uma visita de trabalho do presidente Putin ao Tadjiquistão", anunciou o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov.

O chefe de Estado russo também tem uma visita agendada para quarta-feira ao Turcomenistão, para participar em uma reunião de cúpula dos países do Mar Cáspio.

A última viagem do presidente russo ao exterior ocorreu entre 4 e 5 de fevereiro, quando viajou à China para se encontrar com o presidente Xi Jinping, para coincidir na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. Pouco mais de duas semanas depois, a operação da Rússia contra a Ucrânia foi iniciada, após meses de tensões e apesar de esforços diplomáticos para impedir um ataque de Moscou.

Desde então, Putin não fez qulauqer viagem ao exterior, nem mesmo para visitar seu aliado mais próximo, a Bielorrússia, cujo presidente, Alexander Lukashenko, viajou para a Rússia diversas vezes. Durante a pandemia, Putin permaneceu em uma bolha de saúde rígida e só viajou para o exterior três vezes entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2022.

Em junho de 2021, ele se encontrou com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Genebra, com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, em Nova Délhi, em dezembro de 2021, e depois com Xi, em Pequim, em fevereiro de 2022.

