Reprodução/Telegram Volodymyr Zelensky 27.6.2022 Shopping center na região de Kremenchuk, na Ucrânia, após ataque russo

Um shopping center em Kremenchuk, na Ucrânia, foi alvo de um míssil russo nesta segunda-feira (27), segundo nota publicada no Telegram do gabinete de Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano.

Segundo informações iniciais, pelo menos duas pessoas morreram e 20 ficaram feridas. Kyrylo Tymoshenko, vice-chefe do gabinete do presidente Volodymyr Zelensky, disse que nove dos feridos estão em estado grave.

De acordo com o presidente ucraniano, o shopping contava com mais de 1000 civis dentro das suas instalações e que "é impossível imaginar o número de vítimas".

Na internet, vídeos e fotos do local após o ataque já começaram a circular. Confira:

Ucrânia: shopping center é atingido por míssil russo em Kremenchuk



📷: Reprodução #PortaliG pic.twitter.com/uQc0hH2mao — Portal iG (@iG) June 27, 2022

A video from inside the mall... pic.twitter.com/zu9VaGmlvf — Michael A. Horowitz (@michaelh992) June 27, 2022

Kremenchuk é uma cidade industrial de 217.000 habitantes (antes da invasão russa). Ela fica no rio Dnipro, na região de Poltava, e é o local da maior refinaria de petróleo da Ucrânia.

Até o momento, a Rússia não se pronunciou sobre o ocorrido.

