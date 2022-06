Reprodução: redes sociais - 27/06/2022 Lysychansk, cidade junto a Severodonetsk

Um bombardeio russo em Lysychansk, cidade junto a Severodonetsk, em Donbass, deixou ao menos oito civis ucranianos mortos e 21 feridos, informou o governador local nesta segunda-feira (27).

Em comunicado no Telegram, o governador da região de Lugansk, Sergei Gaidai, informou que as tropas russas "dispararam contra uma multidão de pessoas com lança-foguetes múltiplos Uragan enquanto os civis buscavam água em um depósito".

"Oito moradores morreram e 21 foram levados ao hospital", acrescentou.

Lysychansk é a última grande cidade ainda controlada por tropas ucranianas na província de Lugansk e é alvo imediato do Kremlin após a queda da vizinha Severodonetsk no último fim de semana.

