Reprodução: Google Maps Ataque na escola localizada no Estado do Texas deixou 21 mortos





A escola que foi palco do ataque onde um atirador matou 21 pessoas no Texas, nos Estados Unidos, será demolida. O anúncio foi feito pelo prefeito da cidade de Uvalde nesta terça-feira (21).

De acordo com Don McLaughlin, a decisão foi tomada em uma reunião realizada com o superintendente do distrito escolar. O prefeito destacou que um novo colégio deve ser construído no local.

“Meu entendimento, e tive essa discussão com o superintendente, é que a escola será demolida. Você não pode pedir a uma criança para voltar, ou a um professor para voltar naquela escola, nunca", afirmou, durante uma reunião com cidadãos que pediram respostas das autoridades sapós o tiroteio.

McLaughlin, contudo, não deu um prazo para que a demolição da Robb Elementary School seja iniciada.





O procedimento adotado na escola de Uvalde terá como exemplo o que foi feito em um colégio em Sandy Cook, cidade localizada em Connecticut. Após 26 pessoas serem mortas em um ataque a tiros em 2012, o local foi demolido e deu lugar a outra unidade escolar.

O massacre que ocorreu no Texas, no dia 24 de maio deste ano, foi o mais mortal em um colégio nos Estados Unidos desde o tiroteio de Sandy Hook, que ocorreu há dez anos.

O ataque foi cometido por Salvador Ramos, jovem de 18 anos que morreu no local do crime. O atirador também teria disparado contra sua avó ao sair de casa e havia comprado dois fuzis legalmente após ter completado 18 anos.

