Reprodução - 27.05.2022 Salvador Ramos é o autor do massacre de Uvalde

O pai de Salvador Ramos, jovem de 18 anos que assassinou 21 pessoas em uma escola de Uvalde, no estado americano do Texas , disse que sente muito por aquilo que seu filho fez.

A declaração foi dada em entrevista ao site The Daily Beast na última quinta-feira (26), dois dias após o enésimo massacre com armas de fogo em um colégio dos Estados Unidos.

"Eu só quero que as pessoas saibam que eu sinto muito pelo que meu filho fez", declarou o pai do atirador, que também se chama Salvador Ramos e tem 42 anos.

"Nunca esperei que meu filho fizesse algo assim. Ele deveria apenas ter me matado, sabe, em vez de fazer algo assim com alguém", acrescentou.

Na última terça-feira (24), o jovem Salvador Ramos atirou no rosto de sua avó e dirigiu até a Escola Básica Robb, em Uvalde , abrindo fogo contra alunos de uma sala de quarto ano e assassinando 19 estudantes e duas professoras.

Em seguida, o atirador foi morto em uma troca de tiros com a polícia. O crime foi cometido com dois fuzis comprados legalmente quando o jovem completou 18 anos de idade, reacendendo o debate sobre a facilidade de acesso a armas de fogo nos EUA.

Naquele dia, o pai de Ramos estava trabalhando e só ficou sabendo do massacre quando sua própria mãe telefonou para contar.

"Nunca mais vou ver meu filho, assim como eles [os pais das vítimas] não vão ver mais os seus, e isso me machuca", declarou, acrescentando que Ramos era uma "boa pessoa" e que não sabe o que teria motivado o crime.

Além disso, contou ao Daily Beast que não falava com o filho havia cerca de um mês. "Minha mãe me disse que ele provavelmente teria atirado em mim também, já que dizia que eu não o amava", afirmou.

O pai ainda concluiu que não quer ver seu filho retratado como "um monstro". "Eles não sabem nada, cara. Eles não sabem nada do que ele estava passando", disse.

