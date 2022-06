Reprodução/Ministério da Defesa da China Avião J-16 da China; modelo foi visto em Taiwan

O Ministério da Defesa de Taiwan informou que seis bombardeiros com escoltas de caça voaram fizeram um voo de intimidação no Oceano Pacífico entre Taiwan e Filipinas. Taiwan enviou os jets na tentativa de afastar o esquadrão chinês com o uso de sistemas de mísseis para rastreá-los. Segundo Taipei, este foi o terceiro maior grupo de aeronaves chinesas a entrar no espaço aéreo taiwanês este ano.

A China justificou aumento da atividade militar confirmando sua tentativa de deter ' atividades de conluio entre forças de independência de Taiwan e o governo dos EUA' que se comprometeu a vender mais armamento para a ilha. O presidente dos EUA, Joe Biden , disse em março que tem obrigação de se envolver em qualquer conflito entre a China e Taiwan. No ano passado, a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen , disse que tinha “fé” de que os EUA interviriam.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.