Reprodução/ONG Love without Borders Cães resgatados quando seriam levados para festival da carne de cachorro em Yulin, na China

A polícia chinesa resgatou nesta segunda-feira 386 cães que seguiriam para abate no festival anual da carne de cachorro na cidade de Yulin, no sul do país. O evento estava programado para começar na terça, dia do solstício de verão no hemisfério norte.

Os animais estavam dentro de um caminhão repleto de gaiolas de arame em condições precárias. O veículo foi interceptado pela polícia após denúncias de ativistas dos direitos dos animais.

Breaking News ( and it’s good)

RESCUE 618 TRUCK intercepted 18 hours from Yulin. Some lives will be saved. So grateful to Xian activists and volunteers and to Mr Zhao and our small China team all working the long 2400km motorway to report trucks and stop them. pic.twitter.com/932kYSEfnZ — notodogmeat (@notodogmeat) June 18, 2022

Os ativistas alegaram o risco de alguns cães estarem com doenças infecciosas. Dessa forma, denunciaram citando as legislações do país sobre prevenção de epidemias. A chinesa Lin Xiong participou da ação e descreveu ao The Guardian o que viu dentro do caminhão.

"Foi horrível ver tantos cães em um estado tão terrível, era como um caminhão do inferno para esses pobres animais… A carne de cachorro o massacre traz vergonha ao nosso país e por isso continuaremos lutando até vermos o fim desse sofrimento", disse Lin Xiong.

O festival da carne de cachorro de Yulin ocorre anualmente e atrai uma multidão de pessoas. E todos os anos ativistas se organizam para tentar impedir a realização do evento.

