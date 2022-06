Reprodução Carro funerário foi parar no leito de um riacho



Um acidente envolvendo um carro funerário deixou duas pessoas mortas e uma ferida am Misiones, na Argentina. O motorista, que estava com uma quantidade quatro vezes maior que a permitida de álcool no sangue perdeu o controle do veículo e caiu no leito do riacho com o veículo.

Identificado como Gustavo Roberto Couto, de 40 anos, ele sofreu um trauma torácico com fratura de costelas. Segundo o jornal argentino Clarín, os policiais o encontraram desorientado, com indícios de intoxicação alcoólica aguda e muito agressivo.

Geremías Esequiel Aranda e Daniel Ezequiel Márques, de 21 e 23 anos, que estavam no carro, não resistiram. Uma perícia deve determinar se a causa da morte foi o acidente ou se eles se afogaram.

