Reprodução: Twitter - 04/04/2022 Zelensky em Bucha

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou em segredo uma cidade da província de Lugansk que está sob intenso assédio por parte das tropas da Rússia.

A viagem ao município de Lysychansk foi revelada nesta segunda-feira (20) pela deputada ucraniana Mariana Bezugla. De acordo com a parlamentar, Zelensky foi à cidade, que é alvo de recorrentes bombardeios, para "ver a situação pessoalmente".

Lysychansk, nos arredores de Severodonetsk, é um dos poucos centros urbanos de Lugansk que ainda não foram conquistados pela Rússia e está sob intenso assédio há várias semanas. Essa foi a primeira visita de Zelensky à linha de frente da guerra contra Moscou.

No último sábado (18), o presidente também fez sua primeira viagem ao sul da Ucrânia desde o início do conflito, em 24 de fevereiro, e passou pelas cidades portuárias de Mykolaiv e Odessa , que ainda estão na mira da Rússia.

Durante a visita, Zelensky viu de perto a destruição provocada pelos ataques inimigos e se reuniu com soldados.

