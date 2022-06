Reprodução Redes Sociais - 19.06.2022 Twitter de Gustavo Petro - 19.06.2022

O candidato à presidência da Colômbia pelo Pacto Histórico , Gustavo Petro , pediu aos cidadãos hoje para comparecerem massivamente na votação deste domingo. O candidato disse que é preciso derrotar qualquer tentativa de fraude e mudar a história do país. Petro chegou à sua assembleia de voto acompanhado por familiares, cumprimentou apoiadores e aplaudiu as pessoas antes de receber sua cédula. Após a votação, ele mostrou aos presentes o cartão com o apoio à candidatura que mantém junto com sua companheira de chapa, a líder social Francia Márquez .





Em seguida, dirigiu-se aos cidadãos, a quem pediu que saíssem e votassem em massa para mudar a história da Colômbia. Ele afirmou que "hoje as mulheres e os jovens são decisivos na definição desta eleição", e os convocou a votar para mudar a história da nação sul-americana. Ele pediu uma derrota maciça de qualquer tentativa de fraude. Ele lembrou que anteriormente o Pacto Histórico denunciou que em algumas áreas do país setores políticos contrários à mudança distribuíam cédulas previamente marcadas com a intenção de anular votos e roubar a vitória do povo.

En esta mesa 13 los tarjetones llegaron marcados con el voto en blanco. Esto es fraude. Revise bien el tarjetón antes de votar pic.twitter.com/Mo4RSCiMsN — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 19, 2022





Ele lamentou que o Pacto Histórico não tenha permitido realizar uma auditoria do software usado nas eleições, fornecido por uma empresa privada, e ressaltou que a negação desse ato de transparência viola a lei. *Com informações da TeleSUR

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.