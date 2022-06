Reprodução/redes sociais Joe Biden sofre queda de bicicleta

O presidente dos EUA, Joe Biden, sofreu uma queda de bicicleta enquanto passeava em Rehoboth Beach, cidade costeira no estado de Delaware.

O acidente ocorreu após o mandatário ter parado em uma faixa de pedestres para conversar com eleitores. Vídeos do episódio mostram que, ao tentar descer da bicicleta, Biden, de 79 anos, ficou com o pé direito enganchado no pedal e acabou caindo.

DOWN GOES BIDEN pic.twitter.com/yxHhRWOJyC — Barstool Sports (@barstoolsports) June 18, 2022

"Estou bem", disse o presidente aos repórteres que o acompanhavam. A Casa Branca acrescentou que não foi necessário atendimento médico.

A família Biden passa o fim de semana em sua casa de veraneio em Rehoboth Beach.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.