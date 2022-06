Reprodução/Twitter @guyelster Carro atropela multidão em Berlim

Uma pessoa morreu e várias pessoas ficaram feridas após um veículo colidir com uma multidão próximo da Igreja Memorial Kaiser Wilhelm em Berlim, na Alemanha, nesta quarta-feira (08). Há relatos de que o número de vítimas que se machucaram na ocorrência pode chegar a 30.

Segundo a polícia de Berlim, 130 funcionários trabalham no local para socorrer as vítimas. Há vários feridos, alguns em estado grave, e até o momento, um morto.

O incidente ocorreu na esquina entre as ruas Rankestrasse e Tauentzienstrasse, no oeste da cidade. Relatórios dizem que o veículo saiu da rua e subiu na calçada antes de bater contra uma loja.

Segundo a polícia de Berlim, ainda não se sabe se o que ocorreu foi um acidente ou um ato intencional.



"Um homem conduziu o um carro contra um grupo de pessoas. Ainda não se sabe se foi um acidente ou um ato deliberado", disse a polícia no twitter, o condutor foi detido no local.

Aktuell sind wir mit ca. 130 Kräften im Einsatz. Das Fahrzeug, ein Kleinwagen, wurde vor Ort sichergestellt.

Es gibt mehrere zum Teil schwer Verletzte sowie nach aktuellem Stand eine tote Person. #Tauentzienstraße #Charlottenburg #b0806 https://t.co/0Qs8H2Qqk2 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) June 8, 2022

O ator John Barrowman publicou em uma rede social que estava próximo quando o incidente ocorreu e disse que o carro subiu muito rapidamente na calçada antes de colidir com a vitrine.

Logo depois publicou um vídeo mostrando a presença da polícia e de helicópteros no local.

"A presença da polícia é inacreditável. Eles estão limpando a área", disse o ator. "Há helicópteros chegando agora para transportar pessoas."

Some more footage from the scene. Jb pic.twitter.com/XTYDJkeaP8 — John Barrowman MBE (@JohnBarrowman) June 8, 2022

