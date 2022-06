Reprodução - 08.06.2022 Xavier e Annabell eram namorados e colegas de turma em escola atacada por atirador no Texas

Duas das 21 vítimas do ataque a tiros na Robb Elementary School, no estado americano do Texas, serão enterrados lado a lado. As família tomaram essa decisão porque sabiam que Xavier James Lopez e Annabell Guadalupe Rodriguez, de 10 anos, estavam apaixonados um pelo outro. Mesmo muito jovens, começaram a trocar mensagens de "eu te amo" meses após o início da quarta série. O funeral de Xavier foi realizado ontem e o de Annabell está marcado para esta quarta-feira.

"Não estou pronta", disse Monica Gallegos, mãe da menina, à ABC News.

Monica conta que logo após o início do ano letivo, Annabell chegou em casa dizendo que Xavier se vestia muito bem e era perfumado. Depois de algumas semanas, eles começaram a trocar alguns bilhetes durante as aulas. Meses depois, as famílias passaram a se reunir em churrascos no fim de semana, nos quais as duas crianças brincavam juntas.

Logo em seguida, Monica e mãe do menino, Felicha Martinez, descobriram que os filhos começaram a trocar mensagens de texto dizendo "eu te amo" antes de dormirem e acharam graça da situação. Em setembro, a menina já usava no pescoço um cordão com uma foto de Xavier. Ela sempre colocava o acessório quando o colega disputava jogos na liga infantil.

"Eu e Felicha ríamos pensando: 'Como é que vocês já sabem sobre o amor?'", contou Monica.

No dia do ataque, 24 de maio, Annabell e Xavier posaram juntos para fotos na cerimônia de premiação no refeitório da escola. Alunos com boas notas ganharam certificados no final do ano letivo e era a primeira vez que Xavier participava. Naquela manhã, a mãe dele brincou com o menino que a inteligência de Annabell tinha passado para ele. Os dois foram assassinados duas horas depois.

Reprodução - 08.06.2022 Xavier e Annabell em cerimônia de formatura na Robb Elementary School

Embora não se lembrasse, Annabell conheceu Xavier quando os dois eram bebês. O avô e a bisavó dela moravam em um estacionamento de trailers em Uvalde, onde Xavier também vivia. Quando Annabell ia visitar a família, os dois costumavam brincar juntos. As mães se lembraram disso anos depois, quando as crianças começaram a estudar juntas.

"Ela tinha uma grande paixão por ele", revelou Monica, acrescentando que todos na escola sabiam sobre o relacionamento entre Annabell e Xavier. Até mesmo o professor deles, Arnulfo Reyes.

Reyes, que ainda está se recuperando dos ferimentos causado pelos atirador perdeu 11 alunos na tragédia.

"Ele faria tudo por ela, escreveria bilhetes... Um sorriso surge no meu rosto só de pensar que eles realmente se amavam", disse.

