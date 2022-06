Divulgação: Polícia do Condado de Lincoln Menino desapareceu na sexta-feira (3) e foi encontrado no domingo (5)

Ryker Webb, um menino de 4 anos que estava desaparecido na mata havia dois dias no condado de Lincoln, situado a noroeste do estado americano de Montana, foi encontrado com vida e "aparentemente saudável". A criança desapareceu por volta das 15h (horário local, 18h em Brasília) enquanto brincava com o cachorro da família na área de Bull Lake, e reportada como desaparecida cerca de duas horas depois.

Nos dois dias seguintes, equipes de resgate vasculharam a área com a ajuda de de cães farejadores e quadriciclos, barcos e helicópteros da Guarda Aérea Nacional de Montana. As condições climáticas não estavam favoráveis, o que dificultou as buscas.

"Foi extremamente difícil levar os recursos aéreos adicionais para o vale de Bull Lake", afirmou o Gabinete do Xerife do Condado de Lincoln. "As condições climáticas estavam muito ruins. Havia chuva, baixa visibilidade e teto baixo". Ele acrescentou ainda que a vegetação do local era densa.

Finalmente, no domingo (5), quando mais de 50 pessoas procuravam pelo garoto, ele foi encontrado a cerca de 3,2 quilômetros de onde desapareceu e levado para um hospital local para uma avaliação. Apesar da fome, sede e frio, ele estava "de bom humor" e "aparentemente saudável", segundo Gabinete do Xerife do Condado de Lincoln. Resgatistas afirmaram que Ryker teve que enfrentar temperaturas muito baixas, de cerca de 4º, na região ao longo das horas em que ficou perdido.

