Reprodução / Record News - 31.03.2022 Presidente da Rússia, Vladimir Putin

Nessa segunda-feira (6) presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou um decreto autorizando uma indenização de 5 milhões de rublos (R$ 390 mil) aos familiares de soldados da Guarda Nacional mortos nos conflitos na Ucrânia e na Síria. As informações são da Agência Reuters.

Em abril, o mandatário russo já havia permitido um pagamento às famílias de policiais de fronteira e de voluntários mortos na Ucrânia.

Criada em 2016, a Guarda Nacional atua como força de segurança interna em ações como combate ao terrorismo e ao crime organizado. A corporação responde diretamente a Putin e tem sido usada para reprimir protestos contra o governo.

O decreto assinado pelo presidente confirma que os soldados são também enviados para o que a Rússia chama de “missões especiais”, como a guerra na Ucrânia.

O número de vítimas russas na Ucrânia não foi atualizado desde 25 de março. Na ocasião, o Kremlin disse que 1.351 militares foram mortos e 3.825, feridos. A Ucrânia e os governos ocidentais afirmaram que esse número é bem maior.

