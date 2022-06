Reprodução: Redes Sociais Luis Lacalle Pou tem 48 anos

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, de 48 anos, testou positivo para Covid-19 e, por esse motivo, não comparecerá à Cúpula das Américas, que tem início nesta segunda-feira (6) em Los Angeles, no estado americano da Califórnia. A autoridade anunciou o diagnóstico positivo por meio de sua conta no Twitter.

"Devido à viagem de amanhã para a Cúpula das Américas nos EUA, fiz um PCR hoje. O resultado disso foi que estou positivo para Covid-19", escreveu. "Como resultado dessa situação, devo cancelar todas as atividades nos próximos dias."

Além de Lacalle Pou, outro presidente convidado não comparecerá ao evento: Andrés Manuel López Obrador, chefe de Estado do México . Durante entrevista coletiva nesta segunda-feira, ele explicou que sua ausência se deve ao fato de nem todos os países do continente terem sido chamados. Ficaram de fora da lista os governos de Cuba, Nicarágua e Venezuela. Segundo o governo americano, as nações violam a Carta Democrática Interamericana.

"Sobre a Cúpula, informo ao povo do México que não irei", afirmou. "Marcelo Ebrard representará a mim e ao governo. E não vou à Cúpula porque nem todos os países da América estão convidados e acredito na necessidade de mudar a política que se impõe há séculos. Exclusão, querer dominar sem motivo, não respeitar a soberania dos países, a independência de cada país."

López Obrador disse que planeja visitar o presidente Joe Biden na Casa Branca no mês que vem.

