Reprodução: Flickr - 28/04/2022 O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, informou nesta segunda-feira que não participará da Cúpula das Américas porque o anfitrião, os Estados Unidos, não convidou todos os governos da região.

"Não vou à cúpula porque nem todos os países das Américas estão convidados e acredito na necessidade de mudar a política que se impõe há séculos, a exclusão", disse, acrescentando que o México será representado pelo ministro das Relações Exteriores, Marcelo Ebrard.

Paralelamente, uma autoridades do governo americano confirmou à AFP que Cuba, Nicarágua e Venezuela foram excluídos da lista de convidados do evento, que começa nesta segunda-feira em Los Angeles, Califórnia.

"Os Estados Unidos seguem tendo reservas sobre a falta de espaços democráticos e a situação dos direitos humanos em Cuba, Nicarágua e Venezuela. Como consequêcia, Cuba, Nicarágua e Venezuela não serão convidados a participar da Cúpula", disse à AFP.

