Pixabay Casos de ataques com agulhas em boates e festivais foram reportados também no Reino Unido, Bélgica e Holanda

Um homem de 20 anos foi detido em Toulon, no sul da França, após promotores o acusarem de atacar cerca de 20 pessoas com o que parece ser uma agulha ou uma seringa na noite de sexta-feira (3). Os ataques ocorreram durante as filmagens de um show televisionado em uma praia da Riviera Francesa. As informações são da rede de televisão CBN News .

O suspeito foi acusado de "violência armada agravada e premeditada", depois que duas mulheres o identificaram e afirmaram terem sido agredidas por ele no evento. No estágio atual da investigação, ele "nega totalmente as alegações", mas, dadas as declarações das testemunhas, a promotoria acredita que há provas suficientes para incriminá-lo, afirmou o promotor Samuel Finielz.

Este não é um caso isolado na França. Desde o início do ano, foram relatados pelo menos 100 incidentes relacionados a jovens, a maioria mulheres, feridos por agulhas em boates e festivais no país.

No último final de semana, seis queixas de adolescentes com idades entre 17 e 18 anos foram apresentadas em um festival em Belfot, no leste da França, depois de sentirem dores repentinas nas mãos e braços. Outras sete pessoas relataram ferimentos por agulha em um festival em Vic-Fezensac, no sudoeste do país. Um homem foi detido.

Casos semelhantes foram reportados também no Reino Unido, Bélgica e Holanda.

As autoridades aconselham todas as vítimas a fazerem exames de sangue e receberem tratamento preventivo para HIV e hepatite, uma vez que tanto o vírus que causa a AIDS quanto a doença hepática podem ser transmitidos por meio de agulhas e seringas infectadas. Na França, as pessoas atacadas não parecem ter sido injetadas com substâncias tóxicas ou qualquer tipo de droga.

