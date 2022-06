Reprodução O corpo de Bruno foi encontrado dentro de casa com sinais de facadas

Um sargento da Marinha foi assassinado na noite desta quarta-feira, dentro de casa, em Maria da Graça, Zona Norte do Rio . Ao lado do corpo de Bruno C. Pina, de 40 anos, foi encontrada uma faca ensanguentada.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) foram chamados para uma ocorrência na Rua Sabino dos Reis, próximo ao metrô. Ao chegarem, encontraram um homem com ferimentos e a faca suja de sangue, no chão.

A Defesa Civil foi acionada e quando chegou ao local, por volta das 20h, constatou que Bruno já estava morto. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, no Centro do Rio. A área foi isolada e a perícia acionada. A Delegacia de Homicídios está investigando o caso.

Pelas redes sociais, Bruno se apresentava como terapeuta xamânico, futuro psicólogo, escritor de livros, fuzileiro naval e zelador de Ogum.

Procurada, a Marinha ainda não respondeu.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.