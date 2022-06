Pixabay Cuba classifica como "antidemocrática" exclusão na Cúpula das Américas





O Ministério de Relações Exteriores de Cuba classificou como "antidemocrática" a exclusão do país da Cúpula das Américas , reunião regional com sede em Los Angeles, nos Estados Unidos, que acontecerá nesta semana.

Além de Cuba, o governo norte-americano também não convidou Venezuela e Nicarágua para o evento. Autoridades de Washington afirmaram que os motivos para a exclusão destes países da reunião tem relação com a ausência de direitos humanos nos três locais.

"O Governo dos Estados Unidos, abusando do privilégio concedido por sua condição de país anfitrião, decidiu antecipadamente excluir Cuba, Venezuela e Nicarágua da IX Cúpula das Américas. Recusou-se a atender às justas demandas de numerosos governos para mudar essa posição discriminatória e inaceitável", escreveu o governo cubano em comunicado .



"Não há uma única razão que justifique a exclusão antidemocrática e arbitrária de qualquer país do hemisfério desse evento continental. É algo para o qual as nações da América Latina e do Caribe alertam desde a VI Cúpula realizada em Cartagena das Índias, em 2012."





Na declaração, os cubanos também chamou de arrogante a postura a postura adotada pelos EUA, dizendo também que os norte-americanos têm medo de que verdades incômodas sejam ouvidas.

"Não se pode falar de "Américas" sem abranger todos os países que compõem o hemisfério. O que nossa região exige é cooperação, não exclusão; solidariedade, não mesquinhez; respeito, não arrogância; soberania e autodeterminação, não subordinação."

Nesta segunda-feira (6), o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, informou que não participará da Cúpula das Américas porque o anfitrião, os Estados Unidos, não convidou todos os governos da região.

"Não vou à cúpula porque nem todos os países das Américas estão convidados e acredito na necessidade de mudar a política que se impõe há séculos, a exclusão", disse, acrescentando que o México será representado pelo ministro das Relações Exteriores, Marcelo Ebrard.

