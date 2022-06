Reprodução/redes sociais No último dia de celebração do Jubileu de Platina, rainha Elizabeth II aparece na varanda do Palácio de Buckingham

Depois de dois dias de ausências, a rainha Elizabeth II se apresentou, na tarde deste domingo, para encerrar as celebrações do seu Jubileu de Platina. Vestindo uma roupa toda verde, ela estava acompanhada por outros membros da Família Real enquanto o hino nacional era tocado.

Uma multidão lotou a praça em frente ao palácio para ver a rainha que acenou. Apareceram na varanda a duquesa da Cornualha, o príncipe de Gales, o príncipe George, o duque de Cambridge, a princesa Charlotte, o príncipe Louis e a duquesa de Cambridge.

A expectativa para aparição no Jubileu de Platina aconteceu depois que a bandeira real foi hasteada acima do palácio, sinalizando que a monarca estava no prédio.

Devido a problemas de mobilidade, a rainha não esteve presente em boa parte da grade de eventos programados durante o Jubileu de Platina.

Carruagem dourada

A carruagem dourada com a imagem da rainha abriu o desfile e seguiu até o Palácio de Buckingham. A peça construída em 1762 é a terceira carruagem mais velha do Reino Unido, e é usada em coroações e jubileus.

