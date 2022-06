Reprodução/redes sociais Rainha Elizabeth II

A Rainha Elizabeth II anunciou que não irá comparecer neste sábado a corrida de cavalos de Epsom, evento que faz parte das celebrações do seu Jubileu de Platina, que comemora os 70 anos de seu reinado. É o segundo evento da agenda de comemorações que a rainha cancela. Nesta quinta-feira, representantes da monarquia já haviam informado que a Elizabeth não iria a uma missa de ação de graças em sua homenagem na Catedral de São Paulo.

Segundo representantes da rainha, ela estaria sofrendo com problemas de mobilidade.

O derby de Epsom é uma corrida de cavalos anual. Essa será a terceira vez desde que subiu ao trono que a rainha não comparece ao evento. Representantes da monarquia informaram que a rainha 'está bem' e deverá assistir à corrida pela televisão, no palácio de Windsor.

Não é o primeiro evento que a rainha é obrigada a cancelar nos últimos meses. Em maio, pela primeira vez em 59 anos, a monarca não compareceu ao tradicional discurso de abertura do Parlamento britânico. Ela foi substituída pela filho e pelo neto.

A monarca foi vista em público poucas vezes desde que passou uma noite no hospital em outubro do ano passado por uma questão de saúde não especificada. Após receber alta, foi aconselhada por seus médicos a descansar. Desde então, ela exerceu funções remotamente ou em casa, no Castelo de Windsor.

