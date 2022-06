Reprodução/Instagram Rainha Elizabeth II

O Palácio de Buckingham informou nesta quinta-feira (2) que a rainha Elizabeth II sentiu algum desconforto no desfile do Jubileu de Platina, os 70 anos de seu reinado, e não participará de uma missa programada para esta sexta (3).

Segundo nota oficial, a monarca decidiu "com grande relutância" que não comparecerá ao Culto Nacional de Ação de Graças, na Catedral St. Paul, em Londres.

"A Rainha gostou muito do desfile de aniversário e do espetáculo aéreo de hoje, mas sentiu algum desconforto. Levando em conta a jornada e a atividade necessária para participar do Culto Nacional de Ação de Graças de amanhã na Catedral St. Paul, sua majestade com grande relutância concluiu que não comparecerá", diz o texto.

O comunicado da família real informa ainda que Elizabeth II "está ansiosa para participar do evento de iluminação do farol de hoje à noite no Castelo de Windsor e gostaria de agradecer a todos aqueles que fizeram de hoje uma ocasião tão memorável".

Hoje, o Reino Unido deu início às celebrações do Jubileu de Platina, série de eventos em comemoração aos 70 anos de reinado de Elizabeth II, com a presença da rainha. Milhares de pessoas aplaudiram a monarca quando ela apareceu na varanda do Palácio de Buckingham para abrir as festividades.

