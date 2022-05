Reprodução/Twitter The Royal Family Aparições da rainha têm sido cada vez mais raras

A rainha Elizabeth II participou da inauguração de uma linha de metrô batizada com o seu nome em Londres, nesta terça-feira, apesar de seus problemas de mobilidade.

Vestida com um traje amarelo e chapéu, a monarca, de 96 anos, chegou sorridente à estação Paddington apoiada em uma bengala, ao lado de seu filho mais novo, Edward.

A inauguração da linha, que unirá as periferias leste e oeste a partir de 24 de maio, é o primeiro evento oficial de Elizabeth fora de Windsor, onde mora desde uma missa para seu falecido marido, o príncipe Philip, em 29 de março, na Abadia de Westminster.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que também participou do ato, disse que ficou "incrivelmente comovido" com sua presença. As aparições de Elizabeth II têm sido raras desde que passou por problemas de saúde em outubro, quando teve que ser hospitalizada para realizar exames não divulgados.

Cada vez mais representada por outros membros da família real, desta vez ela seria substituída por Edward. Por isso, sua presença é uma "boa notícia", destacou um porta-voz do Palácio de Buckingham.





Na noite de domingo, a monarca assistiu a um evento hípico em Windsor, o primeiro grande evento de seu "jubileu de platina", que inclui grandes celebrações em todo o país por suas sete décadas no trono.

Dois dias antes, ela assistiu alguns de seus cavalos em uma prestigiada corrida na mesma cidade, a cerca de 40 km a oeste de Londres. Isso tudo depois de cancelar a sua participação em vários eventos importantes nos últimos meses, entre eles, a inauguração da legislatura parlamentar, à qual faltou pela primeira vez em 59 anos.

Também pela primeira vez ela foi substituída pelo príncipe Charles, primeiro na linha de sucessão ao trono, em um importante passo na transição progressiva das funções monárquicas devido a seus problemas de saúde.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.

*Com informações de agências internacionais