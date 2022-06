Reprodução/Twitter Tiroteio em funeral deixa feridos nos EUA

Um homem abriu fogo e deixou ao menos cinco feridos durante um funeral no sudeste de Wisconsin nesta quinta-feira (2), informou a imprensa norte-americana, citando fontes policiais.

O tiroteio ocorreu no cemitério de Graceland, onde várias pessoas se despediam de um homem de 37 anos, identificado como Da'Shontay Lucas King Jr. e que teria sido morto pela polícia.

De acordo com os jornais americanos, King Jr. teria sido neutralizado perto de um posto de controle policial. Na ocasião, ele teria saído do carro armado e se recusado a cumprir as ordens dos agentes para entregar o revólver.

O Departamento de Polícia de Racine abriu uma investigação para apurar o caso e pediu para os moradores da região ficarem longe do cemitério devido aos "múltiplos tiros disparados".

"Há vítimas, mas não se sabe quantas neste momento", informou um comunicado da polícia. "A cena ainda está ativa e sendo investigada." Segundo rumores, alguns parentes do falecido foram afetados. O cemitério em Racine fica a cerca de 30 milhas ao sul do centro de Milwaukee e a oeste do Lago Michigan.

