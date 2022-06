Reprodução (Instagram) Tumulto na região do centro de São Paulo





Vídeos de moradores da região central de São Paulo mostram grupos de pessoas em situação de rua depredando carros e lojas com paus e pedras durante a madrugada de hoje (2). Alguns dos veículos atingidos estavam parados no semáforo quando foram cercados pelos grupos.Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo, a confusão começou depois que um homem foi preso durante a madrugada na Alameda Barão de Limeira.

“Na ocasião, dependentes químicos se deslocaram pelas ruas da região e jogaram pedras em uma viatura da GCM [Guarda Civil Metropolitana]”, diz a nota. As ocorrências foram registrada no Distrito Policial do Bom Retiro.

Operação Caronte

Desde o final de março, quando uma grande operação policial dispersou a concentração de pessoas em situação de rua e de usuárias de drogas da Cracolândia, que ficava na Praça Princesa Isabel, esses grupos menores têm circulado pela região central. A Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar agem constantemente para evitar que as pessoas permaneçam por muito tempo em um determinado local.

A Polícia Civil também tem feito operações esporádicas, efetuando prisões e com apoio de atiradores de elite. As ações fazem parte da chamada Operação Caronte, iniciada em julho do ano passado. “Trata-se de uma parceria entre a Polícia Civil e a Guarda Civil Metropolitana, iniciada em maio de 2021, para combater e reprimir a atuação de organizações criminosas armadas que exploram o tráfico de drogas na região da Luz, região central da cidade” diz nota divulgada pela GCM.

Abusos

Moradores da região também têm registrado abusos por parte dessas ações. O cinegrafista Caio Castor flagrou guardas civis agredindo uma transexual com cacetadas e spray de pimenta sem reação visível da mulher. Após a divulgação das filmagens, na semana passada, ele foi ameaçado por vizinhos e teve que deixar o local com a família. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) divulgaram notas de apoio ao repórter.

Também na semana passada, um outro morador flagrou guardas civis imobilizando um homem com o joelho no pescoço. Nas imagens é possível ver que um dos agentes sai da viatura se aproxima com um saco com uma substância branca que é apresentada como drogas que estariam em posse do homem.

Após a divulgação das imagens, a juíza Gabriela Bertoli reconsiderou a prisão e decidiu pela soltura do homem. A magistrada avaliou que abordagem pode ter sido abusiva, determinando, inclusive, a comunicação do fato à Corregedoria da GCM.

