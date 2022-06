Reprodução/redes sociais Fábrica pega fogo e explode

Uma fábrica de nitrito explodiu após sofrer um incêndio na cidade de Nandesari, na Índia, nesta quinta-feira. Segundo as autoridades, sete funcionários precisaram ser hospitalizados após inalarem a fumaça. Não há ainda a informação de mortos.

Bombeiros foram acionados ao local, para tentar conter o fogo. A causa do incêndio ainda não foi identificada.

Na internet, vídeos registrando o momento da explosão foram compartilhados. Assista:

A fábrica pertence a empresa Deepak, que em comunicado informou monitorar a situação e ter a segurança dos seus funcionários e dos moradores do entorno como prioridade.

Cerca de 700 pessoas moram nas proximidades da fábrica. De acordo com o jornal Times of India, a explosão pode ser ouvida há quilômetros de distância do local.

