Reprodução/redes sociais Ex-princesa do Catar Kasia Gallanio foi encontrada morta na Espanha

Kasia Gallanio, de 45 anos, ex-mulher de Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, tio do emir do Catar, foi encontrada morta neste domingo em sua casa em Marbella, na Espanha, depois que uma de suas três filhas, uma menor de idade que mora em Paris, alertou à polícia espanhola de que não conseguia entrar em contato com sua mãe há dias. Os primeiros dados sugerem que a mulher morreu de overdose de drogas, embora os detalhes da autópsia ainda não sejam conhecidos.

A filha, menor de idade e residente em França, tinha tentado entrar em contato sem sucesso nos últimos dias, segundo as mesmas fontes. Quando os agentes chegaram, encontraram a mulher morta na cama sem sinais de violência.

