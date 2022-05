Reprodução/Facebook Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu nesta terça-feira (31) a União Europeia (UE) por anunciar seu sexto pacote de sanções contra a Rússia devido à guerra em seu país.

"Finalmente, temos os detalhes do sexto pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia por esta guerra. Os elementos-chave do pacote já estão claros e, acima de tudo, sua direção", afirmou o líder ucraniano em seu discurso transmitido pelo Telegram.

Zelensky explicou que os "países europeus decidiram limitar significativamente as importações de petróleo da Rússia" e agradeceu "a todos que trabalharam para chegar a este acordo".

"O resultado prático são dezenas de bilhões de euros a menos que a Rússia não pode usar agora para financiar o terrorismo", acrescentou ele.

Ontem, o presidente da Ucrânia pressionou os países da UE, pedindo para os líderes encerrarem "disputas internas" em favor de uma "maior unidade" para permitir a implementação do novo pacote de sanções contra Moscou.

Após uma longa discussão, os líderes do bloco garantiram concessões à Hungria para chegar a um acordo para banir as exportações do petróleo russo para a UE.

Entre outras medidas, o novo pacote de sanções prevê a retirada de um dos maiores bancos russos, o Sberbank, do sistema internacional de pagamentos Swift, o banimento de mais três emissoras estatais russas e punições a indivíduos considerados responsáveis por crimes de guerra na Ucrânia.

