Era para ser uma live sobre todos os contratempos que está vivendo me torno de altos cachês pagos por pequenas prefeituras para suas apresentações, operações que passaram a ser investigadas pelo Ministério Público de alguns estados, mas o sertanejo Gusttavo Lima teve que passar pelo tema política .

Outra questão em que se viu envolvido.

"Não falo mais de política. Tenho que fazer música e não falar sobre política. Estamos em ano eleitoral e vale tudo. Até arrebentar com um ser humano digno e honesto, coisa que eu sou", disse Gusttavo.

Entre os comentários no post do sertanejo estava do do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ): "Fique firme, meu irmão. Você é um cara do bem! Deus proverá!", escreveu o filho do presidente Jair Bolsonaro.

Apontado como apoiador do presidente Jair Bolsonaro, Gusttavo falou sobre isso, mas sem deixar clara sua posição política. Ele aproveitou a live para explicar dois pontos. O helicóptero do Frigorífico Goiás, que pertence ao sertanejo, plotado com a imagem de Bolsonaro e que sobrevoou Goiânia durante a passagem do presidente por lá foi o primeiro deles.

Segundo Gusttavo, a aeronave pertence a seu sócio Leandro Batista da Nóbrega e não a ele:



"Meu sócio tem a opinião dele e ele faz da vida dele o que ele quiser. Não diz respeito a mim ou à minha opinião política."

O segundo ponto foi o discurso feito durante um show do cantor em Brasília. Na apresentação realizada no dia 21 de maio, atribuiu-se ao cantor declarações contra o comunismo e em defesa de de “Deus, da pátria e da família”.

"Quem me conhece sabe que aquela voz não é a minha. É a do locutor que estava apresentando o evento e falou coisas que eu repudio totalmente", afirmou ele.

