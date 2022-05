Diego Nigro/Prefeitura do Recife/Divulgação - 30.05.2022 Vista aérea mostra deslizamentos de terra causados por fortes chuvas na comunidade Jardim Monte Verde, em Recife

Subiu para 91 o número de mortos no Grande Recife, após as fortes chuvas e deslizamentos de barreira que ocorrem em todo o estado. O número foi atualizado pelo governo de Pernambuco, nesta segunda-feira (30).



O Governo do Estado também atualizou para 26 o total de desaparecidos.

A gestão não atualizou o número de desabrigados - eram mais de 3,9 mil até o domingo, principalmente nos municípios da Região Metropolitana e da Zona da Mata Norte.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) sobrevoou algumas das áreas mais atingidas pelas chuvas no Grande Recife, nesta segunda segunda (30). Acompanhado por ministros, chefe de Estado lamentou a tragédia e criticou a ausência do governador Paulo Câmara (PSB) no evento. Ele disse que "problemas semelhantes" têm ocorrido no Brasil, como as chuvas em Petrópolis, em março deste ano, e na Bahia, em dezembro do ano passado. O governo anunciou a liberação de recursos para auxiliar na reconstrução da região e minimizar os impactos.

"Tivemos problemas semelhantes em Petrópolis, sul da Bahia, mais ao norte de Minas, estive ano passado no Acre também. Infelizmente, essas catástrofes acontecem, um país continental tem seus problemas", afirmou Bolsonaro, durante coletiva para tratar sobre as ações do governo federal no estado.

O presidente disse, ainda, que o objetivo da ação do governo federal era "confortar os familiares" e ajudar a população "com meios materiais".

"Nós todos estamos obviamente tristes, manifestamos nosso voto de pesar aos familiares. O nosso objetivo maior é confortar os familiares e com meios materiais também atender a população."

