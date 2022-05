Reprodução Zelensky se reuniu com tropas ucranianas neste domingo

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou neste domingo (29) tropas em Kharkiv, segunda cidade mais populosa do país e capital de uma província homônima que tem hoje cerca de um terço de seu território controlado pelas forças russas.



"Sinto um orgulho desmedido pelos nossos defensores, que arriscam a vida todos os dias e combatem pela liberdade da Ucrânia. Obrigado a cada um de vocês por seu trabalho", escreveu Zelensky no Facebook.

Essa é a primeira vez desde o início da invasão, em 24 de fevereiro, que o presidente se desloca para o leste da Ucrânia.

Kharkiv faz fronteira tanto com Donetsk quanto com Lugansk, as duas províncias que compõem o chamado Donbass, região geográfica que tem maioria étnica russa e cuja soberania é defendida por Moscou.

"As condições no Donbass são indescritivelmente difíceis", afirmou Zelensky durante sua visita a Kharkiv. As tropas russas aumentaram sua ofensiva em Donetsk e Lugansk nos últimos dias e já conquistaram a estratégica cidade de Lyman. A próxima a cair pode ser Severodonetsk, um dos municípios mais importantes de Lugansk.

