Reprodução - Youtube/ 6abc Philadelphia 26.5.2022 Casa 'desaparece' após forte explosão nos EUA

Na noite dessa quinta-feira (26), a explosão de uma casa na cidade de Pottstown, na Pensilvânia, Estados Unidos, deixou pelo menos quatro mortos. Segundo o gerente do distrito de Pottstown, Justin Keller, ainda há outras duas pessoas desaparecidas e mais duas foram hospitalizadas.

Capturas do local do incidente mostram que o imóvel "desapareceu" do quarteirão, restando apenas parte do telhado no local. Todo o restante da estrutura do imóvel virou cinzas.

Ainda não há informações sobre o que causou a explosão e uma investigação está em andamento. Nesta manhã, bombeiros ainda tentavam controlar focos de incêndio no local e todas as escolas do distrito escolar de Pottstown cancelaram as aulas.

Assista ao vídeo:

Vizinhos contam que ficaram atordoados após ouvirem o barulho vindo da casa destruída e que ocorreu um incêndio após a explosão.

"Minha casa tremeu e pensei que fosse um terremoto. Saímos todos para ver o que estava acontecendo", disse um homem à emissora de TV 6ABC.

"Eu realmente pensei que era um trovão muito alto por perto, mas tudo tremeu", disse o morador Christian Gonzalez.

"Pensamos que ou um terremoto estava acontecendo ou que alguém colidiu com o prédio", disse a moradora Katie Washabaugh à Fox News.

