Ansa Zelensky afirma que negociações de paz só vão ocorrer quando Rússia devolver territórios

Nesta sexta-feira (27), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky , disse que o país precisa "enfrentar a realidade" e discutir o com o presidente russo Vladimir Putin os cenários possíveis para o fim da guerra, que já passa dos três meses.

"Há coisas para discutir com o líder russo. Não estou dizendo que o nosso povo e eu estamos ansiosos para falar com ele, mas temos que enfrentar a realidade do que estamos vivendo", disse o ucraniano durante discurso na Indonésia.

"Queremos nossas vidas de volta, queremos recuperar a vida de um país soberano dentro de seu próprio território", acrescentou, falando sobre as expectativas para uma próxima reunião com a Rússia.

De acordo com Zelensky, os russos não parecem estar prontos para uma negociação de paz. Na última sexta-feira (20), as autoridades russas criticaram a Ucrânia e acusaram o país de má vontade nos diálogos para o fim do conflito. Hoje, o mandatário devolveu as acusações.

"A liderança ucraniana constantemente faz declarações contraditórias. Isso não nos permite entender completamente o que o lado ucraniano quer", disse o Secretário de Imprensa do Kremlin Dmitry Peskov, na ocasião.

A última conversa presencial entre as autoridades russas e ucranianas aconteceu há mais de um mês e meio, quando eles se reuniram em Istambul, na Turquia . No encontro, a Ucrânia se comprometeu a adotar a neutralidade. Em troca, Moscou retirou as tropas russas de Kiev e arredores.

No último dia 17, o Ministério de Relações Exteriores da Rússia afirmou que as negociações de paz com a Ucrânia não estão acontecendo "de nenhuma forma", dizendo que o país "praticamente se retirou do processo de negociação".

Mais tarde, o conselheiro da presidência da Ucrânia, Mikhail Podolyak, confirmou a pausa nas conversas, porque, segundo ele, Moscou está relutante em aceitar que as condições que estavam em vigor no início da guerra mudaram substancialmente.

