Zelensky afirma que negociações de paz só vão ocorrer quando Rússia devolver territórios

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu que o Ocidente “pare de brincar” com a Rússia e cobrou que a UE (União Europeia) conceda aprovação imediata ao 6° pacote de sanções, cujo objetivo é embargar o petróleo russo.

“Até agora, [a Rússia] recebe quase 1 bilhão de euros por dia de europeus para fornecimento de energia” , disse Zelensky.

Na quinta-feira (26), Zelensky afirmou que a independência do seu país “não será quebrada”.

“A Ucrânia sempre será um estado independente. A única questão é que preço nosso povo terá que pagar por sua liberdade e a Rússia por esta guerra sem sentido contra nós”, afirmou o mandatário.

Desde o início do mês, a UE tenta cortar a dependência dos países do bloco europeu do petróleo russo. As sanções não foram aprovadas, depois que algumas nações se posicionaram contrárias aos embargos, devido à alta dependência energética.

