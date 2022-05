Reprodução: Google Maps - 26.05.2022 Escola Berkner, em Dallas, no Texas

Um estudante do ensino médio foi preso na quarta-feira (25) em Richardson, cidade na área metropolitana de Dallas, no Texas, após a polícia descobrir que o adolescente portava armas semiautomáticas, entre elas fuzis, em seu carro. O caso ocorreu um dia depois do tiroteio que deixou 21 mortos, incluindo 19 crianças, em uma escola primária em Uvalde, também no Texas. As informações são do portal local The Dallas Morning News .

Segundo o departamento de polícia de Richardson, os agentes receberam uma ligação por volta de 11h (horário local, 14h em Brasília), sobre um "indivíduo do sexo masculino caminhando em direção à escola Berkner com o que parecia ser um rifle". "Poucos minutos depois, "vários policiais de várias unidades do departamento de Richardson iniciaram uma busca e investigação sobre este incidente."





A escola Berkner e outra escola vizinha foram bloqueadas por cerca de 50 minutos. Nenhum tiroteio ou feridos foram relatados.

Em um primeiro momento, a polícia não encontrou nenhuma arma com o estudante. Mas, em uma investigação aprofundada, os agentes localizaram armas dentro de seu carro, que estava parado em um estacionamento próximo. Entre elas, havia o que “parecia ser uma pistola estilo AK-47 e ua réplica de refile Orbeez estilo AR-15", de acordo com a polícia.

O adolescente foi preso e acusado de porte ilegal de armas em uma zona livre de armas, um crime no Texas. A polícia se recusou a divulgar mais informações porque o suspeito é menor de idade.

"O departamento de polícia de Richardson gostaria de lembrar ao público a importância de denunciar atividades suspeitas, pois reconhecemos a consciência vigilante e as ações da pessoa que inicialmente ligou para o 911 para alertar as autoridades", afirmou o departamento.



