Reprodução/Montagem iG 25.5.2022 Papa Francisco está 'de coração partido' por causa do ataque armado no Texas

O papa Francisco lamentou nesta quarta-feira (25) o massacre que deixou 21 mortos em uma escola do Texas, nos Estados Unidos, incluindo 19 crianças e dois adultos.

Em pronunciamento no fim da audiência geral no Vaticano, o líder católico disse ter o "coração partido" pela tragédia e que reza pelas vítimas e por suas famílias.

"É hora de dizer chega ao tráfico indiscriminado de armas. Vamos todos nos empenhar para que tragédias assim não aconteçam mais", afirmou Francisco.

O massacre ocorreu na Escola Primária Robb, na cidade texana de Uvalde, e é o mais mortal em um colégio nos Estados Unidos desde o tiroteio de Sandy Hook, que deixou 26 mortos em 2012.

O ataque foi cometido por Salvador Ramos, jovem de 18 anos que morreu no local do crime. O atirador também teria disparado contra sua avó ao sair de casa e havia comprado dois fuzis legalmente após ter completado 18 anos.

Em discurso na noite da última terça-feira (24), o presidente Joe Biden definiu o episódio como mais um "ato de violência sem sentido" e cobrou restrições a armamentos no país.

"Estou cansado, precisamos agir. A ideia de que um jovem de 18 anos possa entrar em uma loja e comprar um fuzil é errada", declarou o mandatário, tendo a seu lado a primeira-dama Jill Biden.

"Por que esses tiroteios não acontecem em outras partes do mundo? Por que queremos viver com essas carnificinas? É o momento de transformar a dor em ação e agir sobre as armas", acrescentou.

No entanto, o governador do Texas, o republicano Greg Abbott, é um notório defensor das armas de fogo e já instou a população a comprar mais armamentos.

No ano passado, ele assinou uma lei que permite o porte de arma na rua para maiores de 21 anos de idade, sem necessidade de licença ou treinamento.

Desde o massacre, Abbott não deu nenhum sinal de que vai rever sua política armamentista.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.