Reproducao / CNN Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia lançou 2275 mísseis ao longo dos três meses de conflito entre os dois países, acrescentando que “a grande maioria [dos mísseis] visava alvos civis”. Os russos teriam feito mais de três mil ataques no período.

"No total, desde 24 de fevereiro, o Exército russo lançou 1.474 ataques com mísseis contra a Ucrânia, usando 2.275 foguetes de diferentes tipos", disse Zelensky, em uma mensagem de vídeo divulgada nesta terça-feira e publicada por agências de notícias locais. "Que outro país resistiu a tal escala de ataques?", questionou.

O presidente ucraniano afirmou que, “quando as autoridades do país dizem aos parceiros ocidentais que precisam de armas antimísseis modernas, aviões de combate modernos”, querem evitar novas mortes em decorrência da guerra.

Segundo Zelensky, se o país tivesse recebido as armas que foram solicitadas, elas poderiam ter “preservado a vida de muitas pessoas”.

“E se assim for, então temos direito à assistência completa e urgente, especialmente armas”, defendeu Zelensky, destacando que o objetivo seria o de “proteger os valores de todos os países do mundo livre e a liberdade comum”.

"Cada uma das minhas negociações internacionais, cada discurso perante parlamentos ou outras audiências estrangeiras está necessariamente relacionado a esta questão."

