Erupção de vulcão em Tonga foi som mais alto da Terra em 139 anos

A erupção do vulcão Hunga Tonga-Hunga, na ilha de Tonga, em janeiro deste ano, provocou o som mais alto já ouvido no planeta em 139 anos. A explosão superou a de outro vulcão, o Krakatoa, na Indonésia, ocorrido em 1883.

As informações são de um estudo publicado no dia 12 deste mês por pesquisadores da Universidade da Califórnia.

"Este evento de ondas atmosféricas foi sem precedentes no registro geofísico moderno", disse Robin Matoza, um dos pesquisadores responsáveis pelo artigo publicado na revista Science.

Os sons emitidos pela erupção do vulcão e audíveis por seres humanos foram detectados em locais tão distantes quanto o Alasca, mais de 9 mil quilômetros de distância de Tonga.

Segundo um outro estudo publicado no dia 10 de maio por pesquisadores de Berkeley, também na Califórnia, os efeitos do vulcão de Tonga foram sentidos até mesmo no espaço.

Dados do satélite Ionospheric Connection Explorer (ICON), da Nasa, indicaram que fortes ventos foram formados na ionosfera da Terra, que fica situada entre 100 e mil quilômetros da superfície do planeta.

