24.05.2022 Homem ameaçou explodir churrascaria brasileira

A Polícia de Barnstable, cidade do estado americano de Massachusetts , anunciou ter prendido Eduardo Filho, de 29 anos, no sábado. O homem é suspeito de ter ameaçado explodir a churrascaria Fogo Brazilian Barbeque, na noite da última sexta-feira.

Por volta das 18h, Eduardo Filho teria deixado uma mala no restaurante e depois ligado para o local e avisado que, caso alguém tocasse nela, iria detonar uma explosão. A polícia chegou ao local acompanhada do Corpo de Bombeiros e o restaurante foi evacuado.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a movimentação das autoridades no lado de fora do restaurante:



Segundo as autoridades, dentro da mala não havia nenhum dispositivo explosivo. Eduardo Filho é acusado de fazer uma ameaça terrorista. Ele está detido sob uma fiança de US$ 25 mil.

Eduardo Filho foi localizado pela polícia no dia seguinte à ameaça ter feito o restaurante ser evacuado. Ele estava na ilha de Martha's Vineyard, onde foi detido.

