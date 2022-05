Reprodução / Record News - 31.03.2022 Presidente da Rússia, Vladimir Putin

O setor de inteligência do Ministério da Defesa do Reino Unido afirmou que o governo russo tem demitido e suspendido generais e comandantes militares que não conseguem cumprir com os objetivos na guerra que acontece na Ucrânia.

"Nas últimas semanas, a Rússia tem demitido comandantes seniores que, consideravelmente, tiveram desempenhos insuficientes nas etapas de abertura de sua invasão da Ucrânia", escreveu o Ministério da Defesa inglês nas redes sociais, nessa quinta-feira (19).



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 May 2022



Segundo o órgão, o comandante da tropa de elite do 1º Exército de Tanques da Guarda da Rússia, o tenente general Serhiy Kisel, foi suspenso das atividades após não conseguir conquistar o município de Kharkiv . Igor Osipov, comandante da Frota do Mar Negro, também teria sido afastado devido ao naufrágio do cruzador de mísseis Moskva.

A pasta também informou que o Chefe do Estado-Maior Geral, Valeriy Gerasimov, está em uma situação "obscura" em relação à confiança do presidente Vladimir Putin.

"Chefe Russo do Estado-Maior Geral, Valeriy Gerasimov, provavelmente mantém-se no cargo, mas é obscuro se ele ainda retém a confiança do Presidente Putin", escreveu.



Nas últimas semanas, as forças russas foram expulsas da área ao redor da segunda maior cidade ucraniana e um ponto de batalha do conflito, Kharkiv . Recentemente, a Ucrânia ainda afirmou que conseguiu reconquistar parte da fronteira russa com a cidade.

Mesmo sem a dominação da região, as tropas de Putin ainda controlam uma grande faixa do sul e do leste do país.

"Estamos orgulhosos dos nossos soldados que restauraram o símbolo da fronteira. Agradecemos a todos que, arriscando suas vidas, estão libertando a Ucrânia dos invasores russos", escreveu o governador da região de Kharkiv, Oleg Sinegubov, no Telegram .



