Reprodução/Twitter Rio mudou de cor após receber água suja de mina de ferro

O rio Slaná, na Eslováquia, ficou laranja após receber a água suja que flui de uma mina de ferro. A poluição mata os peixes e animais selvagens da região no entorno do corpo d'água, pouco antes da chegada do rio à Hungria.

As autoridades da Eslováquia afirmaram terem tomado medidas para diminuir o fluxo de água oriundo da mina. Moradores da região, no entanto, relataram preocupação conforme a situação piora:

“Não há criatura viva debaixo dos seixos, podemos ver apenas ferrugem. Este alto teor de ferro cobre as guelras dos peixes e reduz a superfície onde eles respiram. Com isso, eles começam a sufocar", disse Tibor Varga, 35, cirurgião local e pescador experiente, que acompanha a situação do rio Slana desde fevereiro, quando os sinais da poluição começaram a aparecer.

De acordo com a mineradora Rudne Bane, a água poluída estava em um bolsão de minério de ferro, que se encontra inundado. Ferro foi extraído do local até 2008.

O diretor da empresa, Peter Zitnan, disse à agência de notícias Reuters que "devido a reações químicas, alguns metais e outros materiais entraram na água", acrescentando que a cor se deve ao alto nível de ferro. O material vazado não é considerado venenoso, segundo a empresa.





O governo da Hungria disse estar monitorando a situação, mas que, até o momento, peixes do seu lado da fronteira não morreram, nem a qualidade da água foi prejudicada.

O ministro da economia da Eslováquia disse que a mineradora não é responsável pela situação.

O Ministério do Meio Ambiente da Eslováquia disse os níveis de materiais ou elementos possivelmente perigosos não excederam os níveis aceitos, apesar do rio ainda estar alaranjado.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

*Com informações de agências internacionais